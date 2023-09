Les 12 coups de midi du 21 septembre : Mathias continue, à J-4 de son élimination

Publicité





Les 12 coups de midi du 21 septembre 2023, 16ème victoire de Mathias – A J-4 de son élimination, Mathias a signé une 16ème victoire ce jeudi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Mathias n’a pas brillé aujourd’hui avec seulement 300 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui.

Mathias totalise ainsi 88.313 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle.











Les 12 coups de midi du 21 septembre 2023, Mathias continue sans briller

Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours pas d’indice supplémentaire et Mathias n’a pas pu faire de nouvelle proposition. On a toujours deux indices : un terrain de golf en image de fond, et une machine à écrire.

Rappelons que la célébrité qui se cache sur cette étoile, c’est l’actrice Lily Collins (Emily in Paris). La machine à écrire fait référence à son passé de journaliste !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Tiger Woods, Michael Jordan, Stephen Curry



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1