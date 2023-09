« Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner » : votre téléfilm ce 21 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 21 septembre 2023 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner » : l’histoire

Veuve et mère célibataire, Cindy croit vivre un conte de fées lorsqu’elle rencontre Randy. Ce quadragénaire, lui aussi veuf, semble tomber aussitôt sous son charme. Leur histoire d’amour s’emballe et ils se marient quelques mois plus tard sous le regard un peu inquiet de Lori, la meilleure amie de Cindy. Une fois le mariage passé, Randy change totalement d’attitude, devient autoritaire et violent. Lori essaie tant bien que mal d’ouvrir les yeux de son amie, mais celle-ci ne l’écoute pas. Quelques semaines plus tard, Cindy décède soi-disant par accident lors d’une sortie en bateau avec Randy. Lori est convaincue de la culpabilité de Randy, d’autant plus que son ex-femme est également morte dans d’étranges circonstances, mais elle manque de preuves pour intenter une action en justice. Elle part donc à la recherche de témoignages permettant de faire condamner Randy…

Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner, interprètes et personnages

Avec : Christell Stause (Lori), Colin Egglesfield (Randy Roth), Laura Ramsey (Cindy), Gavin Borders (Tyson)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Grace Tanner, seule face à son mari ».

« Grace Tanner, seule face à son mari » : l’histoire et le casting

A l’aube de ses 40 ans, Grace, ravissante hôtesse de l’air célibataire et épanouie, se demande s’il ne serait pas temps de se poser un peu, d’avoir une vie plus saine et, si possible, de trouver l’homme de sa vie. Lorsqu’elle rencontre le beau Docteur Paul Carter, nutritionniste particulièrement attentionné avec elle, elle pense avoir trouvé la perle rare. Les premières semaines avec Paul lui donnent raison, mais arrivent les premières crises de jalousie, d’abord légères, puis de plus en plus compliquées à gérer.

Avec : Elisabeth Röhm (Grace Tanner), Antonio Cupo (Paul Carter), Alison Araya (Sheri), Adam Beauchesne (Tom Garvey)