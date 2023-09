Tous en cuisine : ingrédients et recette du riz cantonais au jambon (5 septembre)

Publicité





« Tous en cuisine : la recette du jour » du 5 septembre 2023 – Après un mois de recettes d’été, Cyril Lignac a lancé le programme court de « Tous en cuisine » hier, lundi 4 septembre 2023. Désormais, le chef vous propose une recette express en 1min30 chaque soir à 18h20 sur M6 !





Pour cette nouvelle recette, il s’agissait d’un plat : le riz cantonnais au jambon. A voir ou revoir sur 6PLAY







Tous en cuisine du 5 septembre 2023 : la recette de Cyril Lignac

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

300 g de riz thaï parfumé cuit et bien égrainé

4 tranches de jambon blanc de 0,5 cm d’épaisseur coupé en cubes

100 g de petits pois cuits à l’eau

1 petit oignon épluché et ciselé

1 gousse d’ail épluchée et hachée

3 œufs

3 cuillères à soupe de sauce soja

huile et poivre

Dans la sauteuse chaude, versez un trait d’huile, commencez à cuire l’oignon et l’ail avec une légère coloration, puis dégagez sur le côté. Battez en omelette les œufs dans un saladier, versez-les dans la sauteuse et commencez à les cuire comme des œufs brouillés. Ajoutez le riz par dessus et mélangez délicatement, ajoutez les petits pois, mélangez de nouveau, versez la sauce soja et finissez avec les dés de jambon. Poivrez légèrement et servez dans un plat ou dans les assiettes.



Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra le 27 octobre.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h20 sur M6 et 6PLAY.