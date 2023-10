Demain nous appartient du 4 octobre : une terrible agression (résumé + vidéo épisode 1527 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 4 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1527 de DNA – Les choses vont mal tourner ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Bruno s’est mis dans le pétrin et il va mettre l’un de ses amis en danger !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 4 octobre 2023 – résumé de l’épisode 1527

Bruno vient présenter ses excuses à Nathan, il regrette ce qu’il lui a dit. Nathan dit à son père qu’il devrait commencer par arrêter de boire… Mais Bruno reçoit un appel de « Vince SOS », qui lui réclame sa marchandise. Bruno dit l’avoir planquée sur un chantier, ils se donnent rendez-vous à 19h… Il s’agit de drogue et Bruno va se faire arrêter par la police alors qu’il conduit sous l’emprise de l’alcool ! Résultat, sur le chantier de Gilles, Bruno n’est pas là et c’est Alex qui va se faire agresser !

Pendant ce temps là, en randonnée, Chloé a la vie d’un homme entre ses mains. Et un intrus joue les gros bras avec Bart.

VIDÉO Demain nous appartient du 4 octobre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

