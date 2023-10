« La bataille des mariés » : votre téléfilm ce 4 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La bataille des mariés » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 4 octobre 2023





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La bataille des mariés » : l’histoire

Jake et Darby sont fiancés depuis dix ans. Les aléas de la vie les ont contraints à repousser leur mariage. Décès dans la famille, maladie, accidents… A force d’aider les autres, ils ont oublié de s’occuper de leur couple. Ils s’aiment, mais les années les ont écartés l’un de l’autre et alors qu’ils s’apprêtaient à annoncer leur séparation à leur famille, tous les membres de leurs villes les ont inscrits à un concours diffusé en direct à la télévision et dont le gagnant emportera un « mariage clé en main ». Jake et Darby décident de participer pendant quelques étapes pour s’amuser.

La bataille des mariés, interprètes et personnages

Avec : Jonathan Bennett (Jake Johnson), Brooke D’Orsay (Darby Sinclair), Robyn Bradley (Kathy Johnson), Cameron McDonald (Jim Johnson)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le mariage de ma boss ».

« Le mariage de ma boss » : l’histoire et le casting

Nicole est chargée de préparer les fiançailles puis le mariage de Kim, sa directrice, et Bradley. Elle est aidée par Michael, le neveu de Bradley, et ils ont quinze jours devant eux pour tout préparer. Ils font connaissance et malgré leurs différences, ils tombent amoureux l’un de l’autre. Nicole surprend Bradley en pleine conversation compromettante avec une autre femme. Elle ose enfin en parler à Kim le jour-même du mariage.

Avec : Holly Deveaux (Nicole), Drew Seeley (Michael), Brigitte Kingsley (Kim), Landy Cannon (Bradley)