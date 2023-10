« Miss Peregrine et les enfants particuliers » : votre film ce soir sur M6 (27 octobre 2023)

Publicité





« Miss Peregrine et les enfants particuliers » est en mode rediffusion ce soir sur M6. Un film réalisé par l’excellent Tim Burton avec Eva Green, Asa Butterfield, ou encore Samuel L. Jackson.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct de 6PLAY







« Miss Peregrine et les enfants particuliers » : l’histoire

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs… et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule sa propre « particularité » peut sauver ses nouveaux amis.

Le casting

Avec Eva GREEN (Miss Peregrine), Asa BUTTERFIELD (Jacob), Chris O’DOWD (Frank), Samuel L. JACKSON (Barron), Terence STAMP (Abe), Judi DENCH (Miss Avocet), et Ella PURNELL (Emma)



« Miss Peregrine et les enfants particuliers » : la bande-annonce