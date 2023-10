Un si grand soleil du 9 octobre : Alex dérape pour Julie (résumé et vidéo épisode 1252 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1252 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 9 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Davia a fait des courses pour Alex, qui se montre désagréable. Il l’envoie sévèrement balader… Davia lui demande ce qui se passe. Alex lui confie qu’il s’en veut plus à lui qu’à Julie parce qu’il a rien vu. Davia lui dit qu’il ne pouvait pas voir mais Alex est convaincu que si. Davia lui dit qu’il ne doit pas culpabiliser, il n’a rien fait. Elle lui dit que Julie a peut être volé les montres mais Alex est certain que ce n’est pas une voleuse. Il crie sur Davia et s’en va.

Becker monte une opération avec Manu, Akim et Thierry pour arrêter le fournisseur du dealer. Becker est stressé mais Manu est convaincu que ça va bien se passer.



Alex vient se confronter à Julie en prison. Elle est contente de le voir et lui demande pardon. Alex lui dit qu’il se fout de ses états d’âme, il veut juste qu’elle lui parle des montres. Elle lui assure ne pas les avoir volées. Alex lui dit être venu juste parce qu’elle ne mérite pas les préventive, pour le reste il s’en fiche. Il lui demande de lui parler de Sylvain, qui est introuvable. Il n’y a aucun skipper du nom de Sylvain Durand. Il lui a donc menti. Julie réfléchit et n’a qu’une seule info, il est originaire de Bretagne.

L’opération menée par Manu est un succès, ils arrêtent le fournisseur de buddah blue. Manu l’interroge ensuite au commissariat, il dit que la buddah blue ne lui appartient pas. Mais Akim lui rappelle qu’il a été pris en flag. Il refuse de balancer qui est au dessus de lui.

Ludo est avec Noémie quand Alex l’appelle. Il prend l’appel à l’écart, Alex a besoin de le voir avec Jade rapidement. Ludo lui dit qu’il est au travail mais Alex ne lui laisse pas le choix. Ludo ment à Noémie et prétexte un dégât des eaux à la coloc, Noémie est septique…

Le procureur est interrogé à la radio. Manu et Akim écoutent l’interview. Ils sont écoeurés qu’il ait tout balancé à la radio, Akim pense qu’ils vont se méfier encore plus… Mais Manu pense que ça ne changera rien. Il veut faire parler Carbonnat jusqu’à ce qu’il balance qui est à la tête du réseau.

Ludo et Alex retrouvent Alex. Il est allé voir Julie, mais Alex n’a pas accès au dossier, il n’est pas sur l’enquête. Elle risque de faire les 6 mois de préventive. Jade lui dit qu’elle se renseigne auprès d’un fourgue mais elle n’a pas le descriptif des montres. Alex demande à Jade de lui décrire Sylvain… Il va chercher des infos et les tient au courant.

Noémie se confie à sa voisine, elle s’inquiète du comportement de Ludo. Elle pense qu’il lui échappe et qu’il a changé d’avis…

Aux Sauvages, Tom est avec Achille et Noura. Tom est heureux, tout s’arrange et sa mère a trouvé du travail.

Au commissariat, Alex refuse de partir avec Manu et lui rappelle que personne ne l’attend. Il en profite pour aller dans le bureau de Yann à la recherche d’infos… Il trouve le code de l’ordinateur de Yann et accède au dossier !

VIDÉO Un si grand soleil du 9 octobre extrait, Alex retrouve Julie

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.