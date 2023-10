Les Cinquante du 6 octobre : les 3 éliminés sont... (résumé + replay épisode 24)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 24 du vendredi 6 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 24 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour la cérémonie. C’est l’heure du verdict des résultats des votes !





Ils sont encore 5 sur la sellette et seulement 2 seront sauvés ! Le prochain joueur sauvé est Gary avec 20 voix sur 24 ! Gary fait un malaise et s’effondre. Et le dernier sauvé est : Romain.







Publicité





Sont éliminés : Edgar et Cindy avec aucune voix sur 24, et Romane (11/24).

Il est l’heure pour les joueurs éliminés de quitter le château, Alex est dégoûté de l’élimination de Romane et elle ne réalise pas. Elle est sous le choc.



Publicité





Un clash éclate entre Vivian et Amélie. Elle ne supporte plus son attitude, elle lui reproche d’avoir fait une contre campagne contre Romain. Vivian assure à Amélie qu’il ne lui a pas mis à l’envers mais il voulait juste que Romane reste car il avait des affinités avec elle.

Cindy et Edgar sont contents de partir, Edgar voulait partir et l’avait dit aux autres joueurs. Il est ravi que son choix ait été respecté. Cindy espère sincèrement que son couple marchera à l’extérieur.

Romane règle ses comptes avant de partir, elle ne digère pas son élimination. Un clash éclate avec Manon, qui lui reproche d’avoir pris Alex pour un jambon pendant toute l’aventure. La voiture vient ensuite chercher les trois éliminés.

Alex se dit peiné et déçu par les autres joueurs. Mais ses amis lui expliquent l’avoir éliminée pour son bien, elle n’avait pas un bon comportement. Alex pense déjà à de nouvelles alliances…

Le Lion annonce une soirée gold dans la salle de réception. Mais avant ça, place à un coup de folie ! Ils doivent désigner un représentant, ils choisissent Julien car c’est son anniversaire. Il a la pression. Ils peuvent poser 10 questions au Lion, qui ne pourra répondre que par oui ou par non. Ils doivent trouver à qui il pense ! Ils auront 3 possibilités pour trouver la bonne réponse et faire monter la cagnotte de 1.000 euros.

Julien pose les questions, les joueurs pensent à Simba du Roi Lion. Mais le Lion ne pense pas à quelqu’un du film, il ne leur reste que deux questions et ils sont perdus… Vivian finit par penser à Panpan le lapin. Julien le propose et le Lion dit non ! Dernière question et encore 2 propositions. Les joueurs sont en galère… Ils veulent proposer un chien mais peinent à se mettre d’accord. Ils proposent Scooby-Doo, c’est raté. Julien propose ensuite Idéfix et c’est la bonne réponse ! Tous explosent de joie !

Place à la soirée d’anniversaire de Julien. Il est très heureux et confie très bien se sentir dans cette aventure. Et Eloïse et Alex se réconcilient… Mais elle est loin d’imaginer qu’Alex prépare une vengeance ! Il attendrie tout le monde pour leur mettre à l’envers et venger Romane.

VIDÉO Les Cinquante du 6 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 24 ce vendredi 6 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 9 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 24.