13h15 le dimanche du 5 novembre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 5 novembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche dans cette série intitulée « Joséphine et Coco, des Années folles aux années sombres ». Cette série en quatre épisodes dresse les portraits de Joséphine Baker (1906-1975) et de la couturière Coco Chanel (1883-1971).





« 13h15 le dimanche » du 5 novembre 2023 : « Joséphine et Coco, des Années folles aux années sombres »

Cette série en quatre épisodes du magazine « 13h15 le dimanche », signée Stéphane Dépinoy et Clément Magnin, dresse les portraits de Joséphine Baker, qui est entrée au Panthéon le 30 novembre 2021 pour son rôle notamment dans la Résistance à partir de 1940, et de la couturière Coco Chanel.

Deux parcours de vie, deux destins, deux figures féminines de l’entre-deux-guerres qui ont fait des choix contraires. Joséphine l’artiste, égérie des Années folles. Et Coco, qui a marqué la mode en révolutionnant les silhouettes féminines. Deux femmes qui ont traversé le siècle. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, l’une choisit de résister quand l’autre va collaborer avec l’occupant.



Deux femmes dans le succès

A la fin des années 1920, Coco Chanel vit sa période anglaise. Son amant Hugh Grosvenor, le duc de Westminster, est l’homme le plus riche d’Angleterre. Elle connaît un succès énorme et son influence sur la mode est grandissante. De son côté, Joséphine Baker, arrivée à l’âge de 19 ans en France, devient rapidement la reine du music-hall à Paris. Elle est naturalisée française en 1937.

Les Années folles sont passées, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Joséphine veut servir la France, ce qu’elle fera avec Jacques Abtey, un grand nom du contre-espionnage militaire français. Gabrielle Chanel va faire un choix diamétralement opposé en collaborant avec les nazis et en essayant de jouer les intermédiaires entre les Allemands et les Alliés.

