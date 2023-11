Star Academy du 5 novembre : photo de classe, débrief, évaluations, le programme du 1er jour au château

Publicité





Star Academy 2023 programme du 5 novembre – Après le lancement de la Star Academy 2023 hier soir sur TF1, ce dimanche c’est le premier jour au château pour les 13 nouveaux académiciens. Mais que vont-ils faire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Après un premier réveil et un copieux petit déjeuner au château, les académiciens continuent de faire connaissance et déjà des liens se nouent. Le directeur, Michael Goldman, est passé les voir pour avoir leurs sentiments sur le prime d’hier soir et leur faire quelques annonces sur les trois mois à venir.







Publicité





Les évaluations déjà en ligne de mire

Le directeur de la Star Academy leur a ainsi annoncé que tout au long de l’aventure, Jo ne sera pas seulement leur coach sportif. Cette année il sera également leur coach mental pour les accompagner durant ces trois mois.

Qui dit Star Academy, dit emploi du temps chargé. Il sera affiché chaque semaine et pourra évoluer. Les élèves devront donner leur maximum, ils ont le devoir de travailler et Michael Goldman y tient.



Publicité





Après leur entrevue avec le directeur, les élèves ont eu quartier libre pour visiter les salles extérieures : salle de danse, salle de musique et salle de théâtre. Ils étaient impressionnés mais déjà très à l’aise avec le théâtre, ils ont improvisé un petit happening !

Ensuite, c’était l’heure de la photo de classe ! Un rituel pour le premier jour au château, les élèves de chacune des saisons précédentes sont eux aussi passé par là.

En début d’après-midi, ce sera l’heure du traditionnel débrief avec la nouvelle prof d’expression scénique, Cécile Chaduteau.

Et en fin d’après-midi, Michael Goldman reviendra pour leur annoncer le thème des évaluations, qui auront lieu mardi matin.

Suivez la Star Academy sur TF1 et sur myTF1