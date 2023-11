Les Cinquante du 6 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 44)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l'épisode 44 du lundi 6 novembre 2023 – C'est parti pour l'épisode 44 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueur à l'heure de la cérémonie.





Les joueurs victorieux ont voté, le Lion accueille les éliminés pour le verdict. Stéphane, Amélie et Colette sont en danger, l’un d’eux sera définitivement éliminé ! Le Lion annonce qu’Amélie est sauvée avec 13 votes sur 13. Stéphane est sauvé à son tour avec 9 votes sur 13, c’est Colette qui est éliminée avec seulement 4 votes.







Stéphane et Vivian se sont percutés pendant le jeu, ils ont tous les deux mal. Pendant ce temps là, Colette fait ses bagages et quitte le château. Nicolas se sent bien seul, son alliance est décimée.

Les oubliés découvrent l’élimination de Colette. Le Lion leur annonce ensuite un nouveau défi. Ils ont une heure pour faire un puzzle de 500 pièces ! Gary n’y croit pas et ne s’investit pas… Les autres s’activent. Mais c’est dur et le défi est raté !



Vivian demande à ce que Julie vienne à son chevet, il en fait dix tonnes et réclame son infirmière. Ils s’embrassent de nouveau.

Il est l’heure du « cap ou pas cap ? », le Lapin choisit Nicolas. Il affronte le Renard et décide d’accepter. Le Renard a une belle avance mais Nicolas fait une remontada ! Il remporte le jeu et fait gagner 1.000 euros à la cagnotte !

Les joueurs sont réunis dans le salon, le Singe arrive avec un plateau et des enveloppes. Ils sont invité à voir le dernier combat des oubliés dans l’arène !

VIDÉO Les Cinquante du 6 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 44 ce lundi 6 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 7 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 45.