Demain nous appartient spoiler : Soraya anéantie face à Noor (vidéo épisode du 9 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Entre Noor et Soraya, l’heure de la confrontation a enfin sonné dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Après que Gabriel ait révélé la vérité à Soraya, elle n’a pas d’autre choix que d’aller voir sa soeur…

Noor ayant refusé de lui ouvrir, Soraya a passé la nuit devant chez sa soeur !











Le lendemain matin, Noor vient lui parler et on peut dire que c’est hard ! Elle en veut terriblement à sa soeur et Soraya est en larmes. Noor lui parle de ses mensonges et de tout le mal qu’elle lui fait. Elle lui dit que quelque chose s’est brisé et leur relation ne sera plus jamais la même… Soraya est anéantie.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1553 du 9 novembre 2023 : Soraya face à Noor

