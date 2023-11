Star Academy du 17 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 17 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi au château. Réveil tôt pour Héléna et Lénie, qui sont les premières à partir sur le plateau du prime pour les répétitions.





Une partie des élèves a cours d’expression scénique avec Cécile. Ils répètent les chansons qu’ils ont pour le prime et l’objectif est de dégager quelque chose, de l’émotion. Cécile note de beaux progrès, elle est très contente.







Pendant ce temps là sur le plateau, Lénie découvre la tenue qu’elle va porter pour son tableau. Et elle commence les répétitions !

Au château, les numéros ont pu dormir plus. Ils démarrent leur journée tardivement par le cours de sport de Joe. Il pleut, ils font donc une séance de renforcement musculaire dans la salle de danse.



En plateau, Héléna rencontre Patrick Bruel, elle est impressionnée mais tient à se donner à fond. Patrick la félicite, il sent qu’elle comprend ce qu’elle chante. Il lui dit que ça va être super.

Au château, Lola et Marie-Maud font un fondant au chocolat pour le retour des autres élèves. Elles stressent à l’idée du départ de l’un d’eux.

Les nominés enchainent avec le cours d’expression scénique pour répéter leurs chansons du prime. Marie-Maud commence, elle chantera sur le prime le titre « Make you feel my love » d’Adele. Elle est contente d’elle mais veut faire encore mieux sur le prime ! Victorien enchaine sur « Casting » de Christophe Maé. Et Lola chante « La vie d’artiste » de La Zarra. Elle s’ouvre, Cécile est ravie et fait une danse de la joie. Tout le monde pleure à la fin !

Sur le plateau du prime, l’orchestre symphonique composé d’enfants s’installe. Candice rumine toujours de ne pas être sur le medley Disney. Les académiciens aiment beaucoup le faire. Ils répètent ensuite leur collégiale sur Michael Jackson.

Chaque nommé se rend dans la salle du public pour répondre aux questions du public. Ils font ensuite leurs valises au cas où… Ils réalisent que l’un d’eux ne reviendra pas au château.

Pendant ce temps là, les autres répètent « Vivre pour meilleur » de Johnny. Ils sauront sur le prime qui aura la chance de la chanter !

Marie-Maud appelle son meilleur ami, elle a très peur de sortir. A 20h, les élèves rentrent tous. Axel fait un gros câlin à Marie-Maud. Et Lola annonce avoir fait un gâteau au chocolat, Marie-Maud lui a filé un coup de main. Pierre avoue en interview que le gâteau n’était pas terrible !

Lénie appelle sa mère, qui est très fière d’elle. Les nominés vont se coucher avec une bonne dose de stress…

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 novembre

Rendez-vous ce soir à 21h15 pour le prime, et samedi à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.