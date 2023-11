C à vous du 17 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 novembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 17 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Conflit au Proche-Orient : l’ancien Premier ministre Lionel Jospin est l’invité de C à vous

🔵 📌 500 artistes appellent à une marche silencieuse pour la paix au Proche-Orient ce dimanche : Julie Gayet et Vito Ferreri, membres du collectif Une autre voix, sont sur le plateau de C à vous



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Yodelice pour l’album “Made in Rock’n’roll” qui sort aujourd’hui

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Verot, artisan charcutier de la Maison Verot

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Alice Taglioni pour son livre “Un papa vivant”; et Salhia Brakhlia et Corinne Godin, auxiliaire de vie, pour le livre “Essentielles”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 17 novembre 2023 à 19h sur France 5.