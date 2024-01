C à vous du 30 janvier 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 janvier 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Agriculture, Smic, santé, logement… On revient sur la déclaration de politique générale de Gabriel Attal avec Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement, ministre déléguée chargée du Renouveau démocratique, dans C à vous

🔵 📌 Nouvelle Freebox, inflation, Elon Musk… Xavier Niel, fondateur et président du conseil d’administration du groupe Iliad, est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Apiradee Thirakomen, cheffe du restaurant “Thiou” au sein de l’hôtel Norman à Paris

🔵 🎵 Dans le live : Lorie Pester interprète le titre “Ma meilleure amie” en live

🔵 Dans la suite de C à vous : Laurent Ruquier pour la pièce de théâtre “La Joconde parle enfin” au Théâtre de l’Œuvre à Paris à partir du 15 février; et Didier Deschamps et Guy Stéphan, en vue de la préparation des Bleus à l’Euro 2024 de football

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 30 janvier 2024 à 19h sur France 5.