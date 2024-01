Star Academy estimations finale : Pierre en hausse, il distance Julien (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations finale sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy alors que la grande finale aura lieu dans 4 jours et verra le sacre de Julien ou de Pierre. Qui remportera la victoire et succèdera à Anisha ?





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Pierre est encore en tête et commence à distancer Julien.







En effet, Pierre est en hausse et compte actuellement 55% des votes de notre sondage. Julien baisse à 45% à l’heure actuelle et commence donc à être distance même si évidemment, rien n’est joué d’avance et le prime de la finale pourrait tout faire basculer !







Qui doit être sacré grand gagnant ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre académicien préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage Star Academy finale, qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Julien Pierre Résultats Vote

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.