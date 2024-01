C dans l’air du 24 janvier 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 24 janvier 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 24 janvier 2024 : le sommaire

⚫ Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales, député de la Renaissance à Paris et membre de la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale, sera l’invité de Caroline Roux ce soir dans l’émission #cdanslair. Après la victoire de Donald Trump dans la primaire de l’État du New Hampshire, où il a battu Nikki Haley, son ancienne ambassadrice à l’ONU, l’attention se tourne vers le blocage par le Sénat américain d’une aide de 106 milliards de dollars, comprenant des fonds pour l’Ukraine et Israël.

Cette aide a été bloquée par les Républicains, qui exigent des concessions et un durcissement significatif de la politique migratoire américaine en échange de leur soutien. Benjamin Haddad, également député et récemment de retour d’un déplacement à Washington avec une délégation de présidents de commissions des affaires étrangères, a rencontré plusieurs membres du Congrès américain, y compris des républicains, dans le but de débloquer cette aide. Il souligne l’importance de plaider la cause ukrainienne et rappelle que la guerre n’est pas terminée.

Dans un contexte où la Hongrie a opposé son veto à une aide européenne de 50 milliards d’euros et où le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé des regrets concernant la contribution insuffisante de la plupart des pays européens à l’aide militaire à l’Ukraine, Benjamin Haddad estime que la France doit prendre le leadership européen. Il considère que c’est le moment propice pour tester le leadership européen et appelle à la construction d’une réponse européenne face à la situation.

⬛ Débutée en Haute-Garonne le semaine dernière, la mobilisation du secteur agricole prend de l’ampleur, avec des blocages sur les routes se multipliant ce mercredi à travers la France, de Calais à Bordeaux, de Brest à Montélimar. Les agriculteurs expriment leur mécontentement et attendent des réponses rapides de l’exécutif.

Lundi, le Premier ministre a rencontré les Jeunes agriculteurs et la FNSEA à Matignon. Suite à cette réunion, le ministre de l’Agriculture a promis des mesures dans les « prochains jours ». Cependant, le président de la FNSEA maintient la pression en déclarant qu’il n’y aura « pas de levée des actions » sans « décisions concrètes ». Il annonce que près de 85 départements vont participer à des actions d’ici vendredi, laissant planer la possibilité d’un durcissement du mouvement.

La mobilisation s’intensifie à la suite du décès d’une éleveuse et de sa fille présentes sur un barrage routier en Ariège. Hier, les Jeunes Agriculteurs ont démonté la barrière du péage de Saint-Avold (A4) et bloqué un TGV à Bordeaux. Aujourd’hui, des agriculteurs entravent l’accès des camions au port de Calais, tandis que d’autres déversent du lisier devant la préfecture d’Agen. Malgré cela, le ministre de l’Intérieur annonce qu’il n’y aura « aucune évacuation des blocages par les forces de l’ordre » pour le moment.

L’exécutif est déterminé à apaiser la colère des agriculteurs, craignant un durcissement du mouvement et une éventuelle contagion à d’autres secteurs tels que le bâtiment et la pêche. Les marins pêcheurs ont obtenu un répit de six mois sur la suppression de la détaxe sur le gazole non-routier (GNR), mais la fin progressive de cet avantage fiscal jusqu’en 2030 pose un défi au gouvernement, déjà confronté au mécontentement général. Cette situation rappelle la révolte des « gilets jaunes » en 2018, et l’opposition, notamment le Rassemblement national, entend exploiter cette crise à cinq mois des élections européennes.



