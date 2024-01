Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce mardi 16 janvier ?

Publicité





Star Academy, évaluations semaine 11 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations de Pierre et Héléna au château de la Star Academy. Alors qu’Axel et Julien les passeront demain, Pierre et Héléna vont passer une grande audition ce mardi matin.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

C’est à 10h au château (donc vers 10h30 sur le live de TF1+) qu’ils passeront tour à tour sur une chanson au choix. Ils devaient choisir une chanson qu’ils rêvent d’interpréter sur le prime et réfléchir à une mise en scène pour un tableau sur le prime. Le meilleur des deux remportera son tableau sur le prime de samedi !

Héléna a choisi la chanson « Vole » de Céline Dion tandis que Pierre a choisi le titre de Daniel Caesar « Best Part ».

Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées.



