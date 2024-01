Star Academy évaluations du 16 janvier : Pierre déçoit, Héléna fait pleurer les profs, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 16 janvier 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu des évaluations un peu particulières au château de la Star Academy 2023. Cette semaine, les quatre élèves encore en course sont demi-finalistes et il n’y a donc pas de nominations en jeu.





Aujourd’hui, Héléna et Pierre passaient « une grande audition » au théâtre devant Michaël Goldman, Adeline, Pierre, Malika et Cécile.







Pierre passe le premier. Il a choisi le titre « Best Part » de Daniel Caesar. Il explique qu’il aimerait être assis avec sa guitare sur un côté de la scène avec des pièces de vie au milieu et deux danseurs, un homme et une femme. Il veut s’inspirer du clip de « Love yourself ». Il serait le conteur de la scène. La chanson raconte une histoire d’amour entre un homme et une femme. Côté décor il imagine un salon avec des couleurs chaudes, dans un style new-yorkais des années 80. Il se voit habillé très simplement. Il chante ensuite.

Quand Pierre retourne au château, Axel et Julien avouent ne pas l’avoir trouvé très convainquant.



Héléna passe ensuite, elle aimerait un tableau sur « Vole » de Céline Dion, pour rendre hommage à sa grand-mère décédée. Elle s’imagine descendre sur une balançoire en forme de nuage. Elle explique qu’elle s’imagine aux côtés d’une danseuse et elles danseraient ensemble. Héléna enchaine sur le chant, c’est magnifique et elle propose une partie dansée. Adeline, Cécile et Malika sont en larmes ! Les profs posent ensuite quelques questions. Héléna précise donc qu’elle s’imagine dans une robe blanche et les cheveux détachés, elle veut une danseuse brune pour représenter sa grand-mère.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : clairement, Pierre manquait d’investissement ce matin et à en juger par l’émotion des professeurs pendant l’évaluation d’Héléna, on pense que c’est elle qui devrait remporter le tableau.

