Star Academy du 10 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 10 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi pour les élèves au château. Pour le cours de sport, Lénie a décidé d’utiliser son joker pour le sécher. Mais c’est sans compter sur une grosse surprise : Vitaa arrive au château !





Vitaa va réveiller Lénie et elle les rejoint. Ils font une séance intense avec coach Joe et Vitaa.







Place ensuite au cours de chant avec Adeline. Vitaa leur appelle l’importance de tout ce qu’Adeline leur apprend durant ses cours. Vitaa participe à tout le cours et se donne à fond. A la fin elle demande à Adeline de lui donner des cours avant sa tournée.

Les élèves déjeunent avec Vitaa. Quand la marraine de la promo repart, les élèves sont ravis mais ils doivent répéter l’évaluation de danse.



Place ensuite aux évaluations de danse. Ils ont une chorégraphie à faire sur une chanson de Tayc et Dadju : une partie semi chorégraphiée, une partie libre et une choré imposée. Michaël a trouvé que c’était fluide, mais il note qu’elle n’est pas dans l’expression. Malika l’a trouvée efficace et a vu des nuances.

Pierre passe ensuite. Michaël a trouvé ça carré, il a trouvé qu’il s’est battu et que c’était une bonne évaluation pour un non danseur. Malika a trouvé ça juste et a aimé l’intention, elle pense qu’il a beaucoup travaillé.

Lénie enchaine. Michaël trouve ça très bien et dit qu’avec Lénie « c’est une démo ». Malika a aimé ses nuances et son intelligence artistique.

Axel passe le dernier. Michaël a trouvé qu’il avait un style et qu’il s’est battu. Malika reconnait qu’elle a aimé mais il a fait une erreur sur la chorégraphie. Malika et Michaël avouent que faire un choix va être difficile.

Michaël arrive au château pour annoncer le verdict : il explique que ça s’est joué entre Pierre et Axel. Il annonce qu’Axel est nominé car il a loupé un pas sur la partie chorégraphie imposée. Axel le vit très mal.

Marlène et Lucie arrivent pour distribuer les chansons du prime : Eloïz chantera avec Julien, Bonnie Tyler chantera avec Lénie, Mc Solaar chantera avec Pierre, Pierre de Maere chantera avec Axel, et Héléna chantera avec Hoshi.

En solo, Pierre chantera « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Axel chantera « Fan » de Pascal Obispo. Julien chantera « La quête » de Jacques Brel. Héléna va chanter « Memory » de Barbra Streisand. Et Lénie chantera « Baby on more time » de Britney Spears.

Avant de se coucher, Julien est dehors et se roule dans la neige !

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne.