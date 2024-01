Ici tout commence spoiler : Antoine sous le choc, Laetitia lui révèle que… (vidéo épisode du 15 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Antoine Myriel va être sous le choc dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, le directeur adjoint de l’institut découvre la vérité au sujet de Laetitia et Stanislas !

Antoine ne comprend pas de ne plus voir Laetitia en salle… il l’interroge et apprend que Stanislas Duchesnay l’a virée du Double A !











Publicité





Mais Laetitia ment à Antoine : elle lui assure que Stanislas ne lui a pas donné de raison en la virant ! Antoine ne comprend pas pourquoi Stanislas l’aurait viré comme ça sans explication… Va-t-il aller voir Stanislas et apprendre la vérité ?

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Salomé jalouse, elle surprend Gaëtan et… (vidéo épisode du 12 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 839 du 15 janvier 2024, Antoine choqué face à Laetitia



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.