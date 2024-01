« Une avalanche d’amour » : votre téléfilm ce 10 janvier sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Une avalanche d'amour » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 10 janvier 2024





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une avalanche d’amour » : l’histoire, le casting

Heather est une scientifique spécialisée dans la prévision des avalanches. Son ami Eric, qui gère une station de ski, a besoin de son nouveau système pour sécuriser sa station. Mais le chef pisteur, Chris, préfère s’en tenir aux méthodes traditionnelles. Heather va tout faire pour le convaincre que son système et la méthode traditionnelle peuvent cohabiter…



Avec : Ashley Newbrough (Heather), Stephen Huszar (Chris), Amélie Wolf (Samantha), Devon Alexander (Eric Johnson)

VIDÉO Une avalanche d’amour, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Milliardaire ou presque ».

« Milliardaire ou presque » : l’histoire et le casting

Courtney travaille pour « Belle la vie », une agence de conciergerie de luxe, qui répond à la moindre demande de ses clients V.I.P. Dana, sa directrice, lui propose une nouvelle mission : accompagner un client milliardaire, Joe Franklin, à Banff, au Canada, pour des vacances au ski. Courtney réalise rapidement que Joe n’est pas un client normal : il s’extasie devant le jet privé, la suite luxueuse et l’hélicoptère, il est très gentil et familier avec les employés de l’hôtel, et n’a pas l’air d’apprécier la nourriture raffinée…

Avec : Nazneen Contractor (Courtney Evans), Brooks Darnell (Joe Franklin), Erik Athavale (Gabe), Daina Leitold (Dana)