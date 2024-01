Ça commence aujourd’hui du 10 janvier 2024 : sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd'hui du 10 janvier 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd'hui ». Et aujourd'hui et durant toute la semaine, Faustine sera en direct.





Attention, changement d’horaire cette semaine ! Rendez-vous dès 13h40 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 10 janvier 2024, le sommaire

La semaine exceptionnelle spéciales affaires judiciaires marquantes continue ce mercredi avec Faustine Bollaert. Elle est en direct aujourd’hui et évoquera avec ses invités l’affaire Fourniret. Experts, spécialistes mais aussi des familles de victimes seront là.

Une émission poignante à retrouver dès 13h40 en direct sur France 2.

Présentation vidéo de Ça commence aujourd’hui du 10 janvier 2024



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez « Ça commence aujourd'hui » ce mardi en direct dès 13h40 sur France 2.