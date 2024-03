C dans l’air du 21 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 21 mars 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 21 mars 2024 : le sommaire

⚫ Julie Pichot, journaliste et réalisatrice de « Complément d’enquête », sera l’invitée de Caroline Roux dans #cdanslair. Ce soir sur France 2, « Complément d’enquête » explore la narco-criminalité à Marseille, où 49 narcomicides ont eu lieu en 2023. Emmanuel Macron a réaffirmé l’engagement du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogue lors de sa visite surprise à Marseille. Deux gangs, YODA et la DZ MAFIA, se disputent le contrôle des quartiers nord. Julie Pichot a enquêté sur la violence des trafiquants, dont un jeune de 15 ans suspecté d’un narcomicide. Son documentaire sera diffusé ce soir à 23h sur France 2.

⬛ Dette française : alerte rouge à Bercy

Le chef de l’État a convoqué une réunion d’urgence à l’Élysée pour trouver des solutions à l’augmentation du déficit public, qui pourrait atteindre 5,6 % du PIB en 2023. Les ministres divergent sur les mesures à prendre : augmentation des impôts ou réduction des dépenses publiques. Le gouvernement envisage de faire 30 milliards d’euros d’économies d’ici 2025, avec des propositions telles que la réduction des affectations de longue durée de la Sécurité sociale. Le remboursement des prêts garantis par l’État (PGE) est également une préoccupation, avec 52 % des échéances honorées jusqu’à fin novembre 2023. Les faillites d’entreprises ont augmenté de 34 % en 2023, ce qui suscite des inquiétudes pour l’année en cours.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 21 mars 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.