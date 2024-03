Un si grand soleil spoiler : Laumière manipule Boris (résumé épisode du 3 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1368 du 3 avril 2024 – La fusion entre OCI et Laumière Santé ne va rien apporter de bon chez L Cosmétiques dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et Laumière a bien compris que Boris pouvait lui être utile et le manipule contre Catherine…











Catherine n’arrête pas de mettre son fils en garde mais Laumière a promis à Boris de le laisser diriger L Cosmétiques. Face aux employés, Laumière essaie de rassurer et il explique que s’il procède à des licenciements, ils seront reclassés dans d’autres entreprises de Laumière Santé… Mais les employés s’inquiètent.

Et alors que Boris refuse d’écouter sa mère, face à Laurine Laumière émet des doutes sur les capacités de son fils à diriger l’entreprise… Il risque bien de le lâcher dès que la fusion sera votée !

Pendant ce temps là, Elisabeth et Alain roucoulent. Ils se sont retrouvés et Alain est convaincue que c’est la femme de sa vie. Elisabeth a hâte que la fusion soit terminée pour lever le pied.



