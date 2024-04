Koh-Lanta : qui sont les éliminés des destin liés ? (résumé + replay 30 avril 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 11 du mardi 30 avril 2024 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Cécile, Amri et Meïssa se félicitent de leur stratégie qui a fonctionné.





Les aventuriers sont revenus du conseil avec 2 kilos de riz. Mais la cuisson du riz et les portions font débat et créent des tensions.







Place au jeu de confort. Il s’agit d’un grand classique : la boue ! Mais Denis annonce que c’est l’heure des destins liés ! Ils vont gagner à deux, perdre à deux, et être éliminés à deux !

Tirage au sort des binômes : Sébastien et Aurélien, David et Léa, Jean et Mégane, Amri et Julie, Meïssa et Pauline. Place ensuite au jeu : Mégane et Jean remportent la victoire ! Ils récupèrent un indice pour un collier et vont profiter de la récompense : un moment d’évasion avec des locaux.



Sur le camps, on parle stratégies et on pense à manger. Pauline trouve du manioc et de la canne à sucre.

Pendant ce temps là, Mégane et Jean savourent un délicieux repas avec une famille de pêcheurs. Ils découvrent aussi leur indice pour trouver un collier pour le prochain conseil. Le lendemain matin, ils savourent un petit déjeuner local et réfléchissent aux stratégies.

Place à l’épreuve d’immunité. Mégane et Jean rejoignent les autres binômes. Il s’agit de tenir en équilibre sur des bambous en tenant une perche. David et Léa tombent les premiers. Pauline et Meïssa suivent. Et c’est finalement encore une victoire de Jean et Mégane ! Ils remportent le totem d’immunité.

Sur le camps, Aurélien et Mégane balancent l’alliance de Meïssa et Amri… Et un clash éclate entre Sébastien et Julie au petit matin. Sébastien dérape et lui parle très mal…

Mégane et Jean cherchent leur collier d’immunité. Mais ils peinent à trouver la bonne direction et ne réussissent pas. De son côté, Sébastien essaie de faire croire qu’il a trouvé un collier.

Koh-Lanta du 30 avril : et les éliminés éliminé du conseil sont…

Place au conseil. L’alliance entre Amri et Meïssa est dévoilée au grand jour mais Meïssa n’assume pas et nie avoir fait sortir des ex-rouges. Place aux votes. C’est Sébastien qui récolte le plus de votes contre lui, il est donc éliminé et entraine Aurélien dans sa chute !

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce 30 avril 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 7 mai, pour suivre l’épisode 12 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».