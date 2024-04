« Sous le toit d’une psychopathe » : votre téléfilm ce 8 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Croqueuse d’hommes mariés » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 8 avril 2024 – Ce lundi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Croqueuse d’hommes mariés ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Croqueuse d’hommes mariés » : l’histoire, le casting

Angelina finit par rassembler suffisamment de force pour mettre un terme à sa relation tumultueuse avec Marco, son compagnon jaloux et violent. Heureusement, elle peut compter sur le soutien indéfectible de Gaby, son amie de longue date, qui l’aide à déménager et lui offre un refuge temporaire. Angelina trouve finalement un nouveau logement chez Bianca, une jeune styliste talentueuse. Bien que la maison soit accueillante, Angelina remarque rapidement des signes inquiétants dans le comportement de Bianca : une tendance à l’attachement excessif, comme si elle cherchait à combler un vide laissé par sa défunte sœur, décédée tragiquement quelques années auparavant.

Avec : Steph Martinez (Sophie), Christopher Millan (Diego), Camila Senna (Angelina), Daniela Rivera (Bianca)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Dans la peau de sa fiancée… ».

« Dans la peau de sa fiancée… » : l’histoire et le casting

Amélia réside à Atlanta où elle exerce un métier intense et crucial : elle répond aux appels d’urgence et coordonne l’envoi des secours vers les personnes en détresse. Son dévouement pour sa profession est indéniable, mais elle s’implique peut-être un peu trop émotionnellement. Incapable de se détacher complètement une fois les appels terminés, elle ressent le besoin de vérifier le bien-être des victimes en personne. De manière quelque peu troublante, elle conserve un petit souvenir de chaque victime, qu’elle subtilise discrètement et cache dans un placard chez elle.

Avec : Lesa Wilson (Amélia Green), Cameron Jebo (Daniel Jones), Sara Torres (Stéphanie Marshall), Don Jeanes (Trent Lilley)