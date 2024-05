Publicité





La Grande Librairie du 15 mai 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard vous propose une émission spéciale dédiée à Salman Rushdie.

Rendez-vous dès 21h05 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.











La Grande Librairie du 15 mai 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie présente une émission spéciale consacrée à Salman Rushdie.

📙 Salman Rushdie, un conteur prolifique, brouille les frontières entre le réel et l’imaginaire à travers son œuvre. Ses grands romans, tels que « Les Enfants de minuit », « Le Dernier Soupir du Maure » ou « Furie », ainsi que son autobiographie remarquable « Joseph Anton », témoignent de son talent. Après la parution de « La Cité de la victoire » chez Actes Sud cet automne, il nous offre « Le Couteau » chez Gallimard, revenant sur l’attaque dont il a été victime en août 2022 et sur son parcours de reconstruction physique et spirituelle. Ce livre, un hymne à l’amour, à l’écriture et à la liberté, est d’une importance capitale.

📘 Kamel Daoud, romancier et journaliste, lauréat du Goncourt du premier roman en 2015 pour « Meursault, contre-enquête » chez Actes Sud, vit au quotidien avec une fatwa sur sa tête depuis près de dix ans. À travers ses textes incisifs, il dénonce l’hypocrisie religieuse et les compromissions de nos sociétés face au fanatisme. Il se positionne comme l’un des plus fervents défenseurs de Salman Rushdie.



📕 De même, Leïla Slimani s’inscrit dans cette lignée ! Admiratrice passionnée et amie fidèle de l’écrivain, elle partage avec lui un amour pour les mots d’esprit et une volonté de liberté inébranlable. De « Dans le jardin de l’ogre » chez Gallimard à sa trilogie « Le pays des autres » chez Gallimard, en passant par « Chanson Douce », lauréat du prix Goncourt, elle explore les carcans sexuels, religieux et moraux qui nous entravent. Sa voix lucide et libératrice est une source d’inspiration.

VIDÉO La Grande Librairie du 15 mai, extrait

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 15 mai 2024 à 21h sur France 5.