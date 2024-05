50mn Inside du 11 mai : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 11 mai 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 11 mai 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👒 En Coulisses – Comment Ibiza fait-elle toujours plus fort pour préparer l’été ?

C’est officiel, l’été a commencé à Ibiza, où vient d’avoir lieu le lancement de la saison estivale en ce début mai. Comment cette ile des Baléares a-t-elle préparé le retour de la fête et du soleil ?

👨 Portrait – Nico Capone

Rencontre avec Nico Capone, finaliste et grande révélation de « Danse avec les Stars ». Il se confie sur les messages de haine qu’il a reçu tout au long de son parcours dans l’émission de TF1.



🎤 Story – Les blessures de Patricia Kaas

A 57 ans, la chanteuse se fait de plus en plus discrète. Quelles sont ses blessures intimes que le succès n’a pas guéri ?

50mn Inside du 11 mai 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌟 Secret – Etats Unis : qui sont les chefs superstars ?

Ceux sont les nouvelles stars des fourneaux aux Etats-Unis. Comment ces chefs étonnants révolutionnent-ils la gastronomie ? Pourquoi la France les a-t-elle à l’oeil ?

🇬🇷 Le document – Péloponnèse, loin des clichés de la Grèce

Découvrez le Péloponnèse, pourquoi cette région fait-elle oublier tout les clichés que l’on peut avoir sur la Grèce ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.