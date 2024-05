Demain nous appartient spoilers : Renaud mort, Etienne en prison, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 13 au 17 mai 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 mai 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que ça va être la fin pour Etienne !







Alors qu’il s’apprête à partir en cavale avec Bénédicte, Dorian et Luna, Etienne est arrêté par la police. Il est envoyé en prison alors que sa famille essaie encore de fuir vers l’Espagne. Mais l’état de santé de Bénédicte est inquiétant et compromet tout…

Chloé apprend une grande nouvelle : elle est reçue au concours d’infirmière. Mais un terrible drame va frapper la famille Delcourt : une prise d’otage va provoquer la mort de Renaud à l’hôpital ! Marianne et les siens vont avoir bien du mal à se remettre de ça.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 mai 2024

Lundi 13 mai 2024 (épisode 1684) : Les fugitifs donnent du fil à retordre à la police. Violette joue les entremetteuses avec Sara et Roxanne. Mélody souhaite se mettre Mona dans la poche.

Mardi 14 mai 2024 (épisode 1685) : L’état de Manon se dégrade considérablement. Le destin de Chloé prend un nouveau tournant. Charles et Victor manigancent un plan dans le dos des flics.

Mercredi 15 mai 2024 (épisode 1686) : Au commissariat, les pistes se recoupent vers un seul et même nom. Face à Diego, Maud perd pied. Soraya ment à Gabriel et organise une contre-soirée.

Jeudi 16 mai 2024 (épisode 1687) : A l’hôpital, une prise d’otage provoque la panique. Mona ment effrontément pour éviter de garder Lucien. Sylvain fait un bond dans le passé.

Vendredi 17 mai 2024 (épisode 1688) : Le pronostic vital d’un médecin est engagé. Sa famille est à son chevet. Mélody fait des infidélités à Georges. Violette se sert de l’association pour parvenir à ses fins.

