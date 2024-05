C à vous du 28 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 mai 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Élections européennes : Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement national, est l’invité de C à vous

🔵 📌 2023, année record pour les fast-food. On en parle avec Pascale Hebel, spécialisée dans l’anticipation du comportement des consommateurs et directrice associée chez C-ways



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jérôme Schilling, MOF & chef du restaurant “Lalique” au Château Lafaurie-Peyraguey à Bommes (Gironde)

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Willy Rovelli pour son émission “Willy vient déjeuner chez vous”, diffusée sur France 3

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Arielle Dombasle pour son EP “Iconics”; Alexandre des Isnards pour le livre “La visio m’a tuer”;

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 28 mai 2024 à 19h sur France 5.