Secret Story du 28 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 28 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de lundi dans la maison des secrets.





Les habitants se réveillent séparés dans les deux maisons, ils se demandent ce que font les autres… Lou avoue à Justine avoir rêvé toute la nuit de ce que faisait Maxence avec Perrine. Et les nominations sont déjà dans toutes les bouches !







Lou pense que dans son clan dans l’autre maison, ils risquent de nominer Francesca et Kelyan dans leur maison. Et justement, Léo, Maxence et Perrine ciblent Kelyan.

Justine, Zoé et Francesca parlent de Perrine. Elles pensent qu’elle essaie de changer pour lui plaire, elle n’est plus elle-même et maintenant Maxence s’intéresse à elle…



Le téléphone rouge sonne. Justine décroche et la Voix veut parler à Francesca. Elle reçoit un appel de ses deux meilleures amies.

Francesca déclenche ensuite l’alarme des secrets pour Zoé : elle pense qu’elle a participé à Miss Univers !

Le téléphone rouge sonne ensuite pour Lou, qui reçoit un appel de sa soeur.

La Voix convoque tous les habitants de la maison bleue pour une mission secrète exceptionnelle : ils vont devoir préparer une immense supercherie pour l’autre maison. Ils doivent faire croire aux autres qu’ils sont sur la piste du secret de Kelyan grâce à un indice. Zoé fera mine de découvrir le faux secret de Kelyan : je suis champion de France de curling.

Kelyan et Justine reçoivent ensuite aux aussi un appel d’un proche.

Une soirée noir et blanc est organisée pour les habitants. Et finalement Justine apprend à connaitre Lou, qu’elle aime bien. Au cours de la soirée, le téléphone rouge sonne pour Zoé, il s’agit de sa maman !

Maxence est dans la pièce des apparences pour voir de premières images. Il voit les images de Cassandra quand elle a appris que c’est Lou qui l’a éliminée. Il voit Cassandra intégrer à son tour la pièce secrète pour prendre sa revanche ! Maxence ne sait pas quoi penser : ces images sont-elles vraies ou fausses ? Il pense que les images ont l’air réelles.

De retour dans la maison rose, Maxence décide de ne pas raconter ce qu’il a vu. Il finit par raconter à Léo et Perrine. Ils y croient.

Lou est convoquée dans la pièce des apparences. La Voix lui montre des images de Perrine dans les bras de Maxence. Il lui dit qu’ils jouent grave avec le feu (il s’agit de vraies images vues dans la quotidienne de lundi). Elle raconte ensuite tout aux autres dans la maison bleue. Lou avoue que ça lui fait mal.

Et de son côté, Maxence prend la main de Perrine et lui fait une déclaration… Léo les appelle dans la maison. Avec Alexis et Charlène, ils chantent « joyeux anniversaire » à Maxence. Et la nuit, dans le noir, Maxence et Perrine s’embrassent dans la salle de bain avant d’aller dormir ensemble…

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.