Demain nous appartient spoiler : le beau discours de Marianne à l’enterrement de Renaud (vidéo épisode du 22 mai)

Demain nous appartient spoiler – Sortez les mouchoirs la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Renaud va finalement mourir à l’hôpital. Marianne va être aux côtés de Samuel pour les funérailles de Renaud et elle va prononcer un magnifique discours.





Difficile pour Marianne de prononcer ses mots d’adieu à l’homme de sa vie. Avec le soutien de Samuel à ses côtés, Marianne rend hommage à son mari, l’homme qu’elle aimait tant et qu’elle jugeait parfait. L’émotion est évidemment au rendez-vous pour la famille et les amis de Marianne et Renaud.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1691 du 22 mai 2024 : les funérailles de Renaud

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

