The Voice du 18 mai 2024 : et les finalistes sont... (résumé + replay demi-finale)

The Voice du 18 mai 2024, résumé et replay de la demi-finale – C’est parti pour la demi-finale de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Mika et Vianney vont chacun qualifier un talent pour la grande finale !





Nouvelle cette année : le vote est confié au public et à un jury de quatre anciens talents de « The Voice » : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos. Le vote du public comptera pour 80% des voix, tandis que celui du jury représentera 20% (5% par juré).







On commence avec le duel dans l’équipe de Mika. Clément interprète « Skyfall » d’Adèle face à Gabriel Lobao, qui chanten « Lettre à France » de Michel Polnareff. Clément et Gabriel chantent ensuite avec Mika. Tout le jury a voté pour Gabriel. Et avec le public, Gabriel est finaliste avec 80,6% des votes !

Place à l’équipe de Vianney. Odem interprète « Que je t’aime » de Johnny Hallyday face à Baptiste Sartoria, qui reprend « Chanter » de Florent Pagny. Ils chantent ensuite avec Vianney. Verdict du jury et du public : Baptiste Sartoria est finaliste avec 56,4% des voix !



C’est l’heure de l’affrontement dans la team Zazie. Lize reprend « Puisque tu pars » de Jean-Jacques Goldman, face à Alphonse qui interprète « Je m’voyais déjà » de Charles Aznavour. Ils chantent ensuite avec leur coach. Le jury vote Lize mais c’est Alphonse qui se qualifie pour la finale avec 59% des votes !

On termine avec l’équipe de l’équipe de Bigflo et Oli. Adnaé chante « Et moi je chante » de Gérard Lenorman, et Iris reprend « Le Blues du businessman » de Starmania. Ils chantent ensuite tous les deux avec Bigflo & Oli. Le jury est partagé avec une égalité parfaite. Avec les votes du public, c’est Adnaé qui va en finale avec 54,3% !

The Voice 2024, les finalistes sont

Les finalistes de la saison de The Voice sont donc : Gabriel Lobao pour Mika, Baptiste Sartoria pour Vianney, Alphonse pour Zazie, Adnaé pour Bigflo & Oli, ainsi que Shanys pour Camille Lellouche, talent qui a remporté « The Voice comeback ».

The Voice du 18 mai 2024, le replay

Cette soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué cette demi-finale sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 25 mai 2024 pour suivre la grande finale !