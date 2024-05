Ici tout commence du 16 mai : une énigme à la Coupe de France ! (résumé + vidéo épisode 926 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 926 – C’est une seconde épreuve de la Coupe de France qui attend Kelly, Jasmine et leurs brigades ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et elles vont avoir une énigme à résoudre !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 16 mai 2024 – résumé de l’épisode 926

Au début de la deuxième épreuve de la Coupe de France, la Cheffe Rosset et le Chef Delobel dévoilent le défi à venir ! Les compétiteurs devront résoudre une énigme pour dévoiler l’ingrédient secret de cette épreuve… Pour l’équipe de Teyssier, c’est Salomé qui prend l’initiative de se rendre au château pou résoudre l’énigme. Parmi ses concurrents dans l’équipe de Jasmine, c’est Jim Leroy qui s’y colle !

De son côté, Solal est malmené par Thelma. Et au Double A, Billie trouve un plan pour contrer Cardone…



Ici tout commence du 16 mai 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1