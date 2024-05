Plus Belle La Vie du 16 mai 2024 : Ariane doute enfin (résumé + extrait vidéo épisode 94 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 94 de PBLV – Ariane commence enfin à douter de Betty cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et la femme de Kilian est bien en vie !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 mai 2024 – résumé de l’épisode 94

Jean-Paul et Ariane questionnent Kilian à nouveau. Cependant, Ariane insiste sur des éléments qu’ils ne comprennent pas. Lorsqu’ils lui demandent comment il a commis le crime, Kilian évoque un coup de couteau au ventre, suivi d’un nettoyage avec une éponge et du chlore. Ses explications sont vagues, notamment lorsqu’il est question du corps, qu’il prétend avoir jeté dans une crevasse. Jean-Paul doute de sa sincérité et le presse d’arrêter de les sous-estimer… Ariane décide de former une équipe pour retourner sur les lieux avec lui. Pendant ce temps, Thomas informe Aya et Djawad des aveux de Kilian. Tandis qu’Aya reste incrédule, Djawad exprime des doutes, se demandant si les aveux ont été extorqués ou si Kilian a vraiment dit la vérité.

Lors de la reconstitution, Kilian se trouve incapable de s’expliquer clairement. Finalement, Kilian demande à retourner en prison, et Ariane et Jean-Paul décident de le reconduire en cellule, convaincus que leurs efforts n’aboutissent à rien. Au commissariat, ils discutent de l’affaire, Jean-Paul trouvant des incohérences dans les déclarations de Kilian. Ariane évoque la possibilité qu’il protège Aya, mais Jean-Paul rejette cette hypothèse, évoquant plutôt la piste de Thomas et Djawad, qui suggère que Betty est en vie.

Thomas montre à Ariane des images de vidéosurveillance, affirmant qu’il pourrait s’agir de Betty. Il explique que Betty avait fait faire un double des clés du bar deux semaines auparavant et que Kilian prétend l’avoir vue le soir du 8 mai. Ariane commence à douter… Et au même moment chez Madame Solano, Betty apparait. Elle se dispute avec sa mère, qui la met à la porte !



Publicité





Blanche consulte Mehdi pour une séance de méditation, durant laquelle elle revit les traumatismes des effondrements, ce qui la plonge dans les larmes. Elle avoue son insomnie et son anxiété, se sentant coupable d’avoir été épargnée. Par la suite, Blanche confie à Eric sa difficulté à surmonter l’épreuve et fond en larmes en évoquant Abdel, qui a perdu la vie en la sauvant.

Steve consulte Léa au cabinet suite à sa blessure en faisant du sport il y a quelques jours. Quelques heures plus tard, Nisma vient le voir. Mattéo lui a tout dit, Nisma ne lui en veut pas et l’embrasse.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : la mort d’Abdel expliquée, les résumés jusqu’au 31 mai 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 16 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.