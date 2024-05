Ici tout commence spoiler : Laetitia choquée face à la vérité sur Zacharie ! (vidéo épisode du 30 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Laetitia va être profondément choquée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Zacharie va lui révéler sa double vie !











Publicité





Zacharie annonce à Laetitia qu’il y a quelques mois il l’a trompée avec Gabrielle, son ex, quand il était à Lille. Et il se trouve qu’elle est enceinte ! Cardone l’a appris et l’a fait chanter… Zacharie présente ses excuses à Laetitia, qui est remontée et ne veut plus l’écouter, elle lui demande de partir.

Mais avant de s’en aller, comme si ça ne suffisait pas, Zacharie lui révèle que c’est lui qui a saboté la brigade de Kelly à la Coupe de France !

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Kelly sous le choc, elle affronte Cardone et découvre… (vidéo épisode du 29 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 934 du 29 mai 2024, Zacharie avoue tout à Laetitia

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v