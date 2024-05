Secret Story du 24 mai 2024 : qui a été éliminé ? (résumé et replay de la quotidienne)

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 24 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. On retrouve Christophe Beaugrand entouré du public. Il salue les trois nominés, pour qui la pression monte à l’approche du verdict des votes du public.





En attendant, retour sur la journée de jeudi dans la maison des secrets. Lou fait son premier réveil dans la maison des secrets depuis son retour, son clan est joyeux.







A l’inverse, Zoé est mal. Elle est nominée et tout le monde lui a reproché d’avoir trahi Charlène est son clan. Justine décide de parler avec Francesca, elle aimerait que Zoé revienne dans leur clan. Mais Francesca rappelle qu’elle les a trahies. Elle a du mal à pouvoir lui faire confiance désormais, elle se demande si elle ne revient pas vers elles juste par stratégie.

La Voix annonce aux nominés une épreuve dans la zone de jeu pour prendre leur revanche. Ils participent au jeu mais doivent attendre pour la Voix leur annonce les résultats.



Maxence et Lou s’isolent pour faire le point. Lou ne sait pas qu’il a embrassé Perrine et entre ces deux là, il semblerait qu’il y ait plus que de l’amitié… Maxence retrouve ensuite Perrine, qui est contrariée. Ils reparlent de leur bisou, Maxence lui dit qu’ils se sont égarés et mieux vaut que ça n’arrive plus !

C’est l’heure de la révélation du secret d’Alexis après le buzz de Zoé. Alexis avoue avec émotion qu’il a été abandonné à l’âge de 4 ans dans une gare. Son père est venu le récupérer mais il n’avait rien de stable, il a été en famille d’accueil pendant deux ans et il est ensuite allé chez son père. Il lui doit tout. Zoé a donc découvert le secret d’Alexis et remporté l’intégralité de sa cagnotte, à plus de 8.000 euros.

Verdict du jeu des nommés : c’est Alexis qui remporte le jeu ! Il va pouvoir révéler une vidéo compromettante et prendre sa revanche sur l’habitant de son choix. On verra ça dans la quotidienne de samedi.

Et l’habitant éliminé de Secret Story est…

C’est l’heure du verdict des votes du public. Les trois nominés disent au revoir avant de rejoindre le sas. Christophe annonce le nom du premier sauvé : Zoé. Ça se joue donc entre Alexis et Cameron, et c’est Cameron qui est éliminé ce soir ! Il quitte définitivement la maison des secrets.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 24 mai

Et si vous avez manqué l'émission de ce soir, sachez qu'elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.