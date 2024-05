Un Si Grand Soleil spoiler : Janet bouleversée, elle découvre que Clément... (résumé épisode du 31 mai 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1406 du 31 mai 2024 – C’est un terrible aveu que Becker va faire à Janet dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que c’est le soir de l’anniversaire de Janet et qu’ils doivent passer une belle soirée au resto, les choses vont mal tourner…











Et pour cause, Janet rejoint Clément au commissariat alors qu’il est en pleine dispute avec Claudine au sujet d’une affaire. L’avocate balance à son ex qu’ils ont couché ensemble avant son mariage, et Janet entend leur conversation !

Clément n’a pas d’autre choix que d’assumer. Il avoue à Janet que c’est vrai… Elle est bouleversée. Comment va-t-elle réagir alors qu’elle-même a trompé Becker avec le père Sylvio il y a quelques mois ?

