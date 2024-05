C dans l’air du 14 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 14 mai 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 14 mai 2024 : le sommaire

⬛ Cannes : le dernier scandale… et la rumeur

La 77e édition du Festival de Cannes ouvre ses portes alors que le mouvement #MeToo continue de secouer le cinéma français. Neuf femmes accusent le producteur Alain Sarde d’agressions et de harcèlement dans une enquête publiée par Elle. Parallèlement, le Centre national du cinéma est en crise, avec des appels au départ de son président Dominique Boutonnat, accusé d’agression. Une tribune dans Le Monde demande une loi intégrale contre les violences sexuelles, tandis qu’une commission d’enquête parlementaire commence ses travaux sur les abus et violences dans le milieu du cinéma. Concernant la prétendue « liste noire du cinéma français », Mediapart dément une rumeur persistante et qualifie les allégations de fausses, soulignant qu’elles servent à éviter les discussions nécessaires sur les violences sexuelles dans l’industrie cinématographique.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 14 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.