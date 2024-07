C à vous du 11 juillet 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 juillet 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Incertitude politique, choix du premier ministre, rupture avec Mélenchon… Francois Ruffin, député divers gauche / Nouveau Front Populaire de la Somme, est l’invité de C à vous

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 11 juillet 2024 à 19h sur France 5.



