Ici tout commence spoiler : Souleymane démasque Cléo ! (vidéo épisode du 16 juillet)

Ici tout commence spoiler – Qui est vraiment Cléo dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Souleymane a compris que Cléo cache un lourd secret et sa véritable identité !











En effet, Cléo n’est autre que Louise, l’amie d’enfance de Jasmine et la fille de Chevel que tout le monde pensait morte noyée. Son corps n’a jamais été retrouvé à l’époque…

En se baladant sur la plage, Souleymane interroge Cléo sur ses souvenirs d’enfance et lui demande si elle a des photos d’elle petite… Cléo esquive et Souleymane comprend qu’elle n’en a pas. Souleymane la confronte : elle n’a aucune photo d’elle avant l’âge de 7 ans et en réalité elle s’appelle Louise !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 969 du 16 juillet 2024, le comportement étrange de Cléo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

