Ici tout commence spoiler : Enzo et Vic au coeur d’une sale histoire, les révélations des acteurs

Ici tout commence spoiler – Qu’est-ce qui vous attend lundi prochain à la reprise de votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Alors que dans le dernier épisode Enzo avait reçu un message de menaces et que Vic pensait avoir tué quelqu’un pendant la soirée sur la péniche, ces deux là vont être au coeur de la nouvelle intrigue et les deux acteurs se sont confiés dans le nouveau numéro de Télé Poche.











« Enzo va être tout autant impliqué de Vic dans cette histoire. Car cette agression a un lien direct avec son passé« , a avoué Lou Ladegaillerie, qui incarne Vic depuis déjà deux ans dans « Ici tout commence ».

« Il va y avoir de grosses divergences entre eux. L’un veut cacher cette histoire. Tandis que l’autre veut aller voir la police pour raconter ce qu’il s’est passé » a-t-elle expliqué.

« C’est vrai qu’ils vont beaucoup s’embrouiller. Mais cette histoire va également les souder. Et redonner de l’élan à leur couple« , a ajouté Aziz Diabaté, qui incarne Enzo Lopez depuis le lancement de la série culinaire de TF1.



Rappel du passé trouble d’Enzo

Il y a quelques années, le jeune chef était au coeur d’une sale histoire dans son ancien quartier. Il s’appelait alors Joseph et quelqu’un rackettait les habitants de son quartier. Ça avait conduit l’une de ses amies à l’hôpital !

Enzo avait alors dénoncé cet agresseur dangereux et il avait été contraint de fuir et changer de nom. Cette personne aurait-elle retrouvé la trace d’Enzo ? Et Vic l’aurait-elle agressé pour défendre Enzo au cours de la soirée ? Le suspense reste entier !

