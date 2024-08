Demain nous appartient du 6 août : Lisa hospitalisée, Timothée a un plan (résumé + vidéo épisode 1742 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1742 de DNA – Lisa est hospitalisée ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Elle a été droguée par Sungam alors que Timothée élabore un plan pour le coincer…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 6 août 2024 – résumé de l’épisode 1742

Les premières analyses ont révélé des conclusions plutôt inhabituelles… mais une chose est certaine : Lisa a été droguée. À son chevet, Martin se sent soulagé tandis que Lisa s’excuse humblement. Elle a été la cible du joueur d’échecs machiavélique et il faut faire vite pour le retrouver ! Martin comprend qu’il faut s’orienter vers le Little Spoon, où Lisa avait pris son déjeuner…

Georges mène l’enquête au Little Spoon pour identifier l’agresseur de Lisa. De son côté, Timothée expose à Martin son plan pour coincer Sungam. Il veut que l’un d’eux serve d’appât ! Quant à Lilou, elle se plaint d’être harcelée sur son lieu de travail, tandis que Bruno tente d’échapper à l’emprise de Marianne.



VIDÉO Demain nous appartient du 6 août – extrait de l’épisode

