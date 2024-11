C à vous du 18 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 18 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Joe Biden autorise l’Ukraine à utiliser des missiles à longue portée pour frapper la Russie en profondeur. On en parle avec Michel Goya, historien militaire, ancien colonel des troupes de marines dans C à vous

🔵 Colère des agriculteurs : des mobilisations partout en France. On reçoit Arnaud Rousseau, agriculteur, président de la FNSEA



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Natacha Rouillé, cheffe traiteur et responsable innovation chez « Biscornu »

🔵 🎶 Dans le live : Clara Luciani interprète son titre « Tout pour moi » en live

🔵 Dans la Suite de C à vous : Michel Hazanavicius pour le film « La plus précieuse des marchandises » en salle le 20 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 18 novembre 2024 à 19h sur France 5.