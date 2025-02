« A priori » du 25 février 2025 : le final ce soir sur France 3

Publicité





« A priori » au programme TV du mardi 25 février 2025 – Ce mardi soir, France 3 termine la diffusion de sa série inédite « A priori ». Au programme, les deux derniers épisodes.





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 25 février 2025

Episode 7 « La start-up a fait une victime » : Victor enquête sur le meurtre de la directrice des ressources humaines d’une entreprise de cosmétiques, assassinée lors d’un séminaire censé renforcer la cohésion des cadres. L’enquête révèle que la véritable cible était en réalité le charismatique PDG. Mais qui pouvait lui en vouloir ?

Pendant ce temps, Nesrine et David interrogent un homme soupçonné de trafic de médicaments. De son côté, Ryem apprend avec consternation que son frère, figure emblématique de la police, va passer une semaine dans son commissariat.

Episode 8 « Le sport c’est dangereux » : Iris et Victor mènent l’enquête sur le meurtre d’un influenceur charismatique, assassiné dans la salle de sport haut de gamme où il venait tout juste d’être recruté comme coach. Pendant ce temps, David et Nesrine interrogent un homme soupçonné d’avoir acquis illégalement une arme datant du Troisième Reich. De son côté, Jules renonce à demander sa titularisation dans la police, suscitant l’inquiétude de ses collègues, qui tentent par tous les moyens de le convaincre de rester.



« A priori » – rappel du synopsis

Après avoir brillamment terminé l’école de police en tant que major de sa promotion, Iris, 27 ans, rejoint un commissariat du sud de la France. Dès son arrivée, elle est confrontée à un accueil glacial de la part de ses collègues hauts en couleur. Son expertise juridique et son attachement strict aux règles ne font pas l’unanimité, surtout auprès de Victor, 54 ans, son binôme imposé, un policier solitaire aux méthodes jugées obsolètes.

Malgré leur différence d’âge et de vision du métier, une affaire presque classée va les forcer à collaborer. En croisant leurs compétences, ils découvrent qu’un banal accident de la route cache en réalité un crime prémédité. Si leur réussite les rapproche, Victor ne tarde pas à comprendre qu’Iris porte un lourd secret. Et si son passé était bien plus lié à cette enquête qu’il ne l’imagine ?

Le casting

Avec Bruno Salomone (Victor Montagnac), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules), Didier Constant (Fifi)