C à vous du 11 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 11 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Défiance des Français envers les politiques, droit du sol, présidentielle 2027… Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, est l’invité de C à Vous

🔵 Meurtre de Louise : l’enquête s’accélère. On reçoit le Général François Daoust, ancien directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et Thibaut Chevillard, journaliste police-justice 20 Minutes



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Julia Vignali et Luc Julia, ingénieur, spécialiste de l’IA pour l’émission « L’intelligence artificielle : la grande expérience » diffusée le mardi 11 février à 21:10 sur France 2

🔵 🎶 Dans le live de C à Vous : Marine, la gagnante de la Star Academy, interprète son titre « Ma faute » en live.

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Philip Chronopoulos, chef du Palais Royal Restaurant à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Michaël Jérémiasz et Philippe Caverivière pour le rassemblement « Faisons bouger la République » qui a eu lieu hier place de la République

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 11 février 2025 à 19h sur France 5.