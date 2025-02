Pékin Express : la production annonce la mort de Maurice

Publicité





C’est une bien triste nouvelle pour les fans de Pékin Express. Maurice, figure marquante des saisons 11 et 13 de l’émission d’aventure, s’est éteint. La production a annoncé son décès sur les réseaux sociaux avec un message empreint d’émotion.











Publicité





« C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Maurice, candidat emblématique des saisons 11 et 13 de #PekinExpress.

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, particulièrement à son fils Thierry avec qui il a partagé toutes ses aventures. » a écrit la production sur Instagram.

Maurice et son fils Thierry avaient marqué les esprits par leur complicité et leur détermination à travers les périples du jeu. Leur duo, attachant et combatif, avait su conquérir le cœur du public, faisant de Maurice une personnalité appréciée des téléspectateurs.

Son sourire, sa bonne humeur et sa soif d’aventure resteront gravés dans les mémoires. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette douloureuse épreuve.



Publicité





Un hommage lui sera rendu samedi soir M6 dans « Les trésors de Pékin Express » dès 00h35 après la diffusion de l’épisode de la nouvelle saison.