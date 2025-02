C à vous du 14 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Conférence de Munich sur l’Ukraine, droits de douane réciproques, diplomatie de Donald Trump… Bernard Guetta, spécialiste en géopolitique, député européen Renew Europe, est l’invité de

🔵 70 ans d’histoire des banlieues racontée par des habitants, des artistes et des politiques. Mohamed Bouhafsi nous présente son documentaire “La banlieue c’est le paradis” diffusé le mardi 18 février à 21h10 sur France 2



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Michaël Gregorio, acteur, chanteur et imitateur pour son spectacle : “L’Odyssée de la voix” du 17 au 19 février aux Folies Bergère et en tournée jusqu’en avril

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Philip Chronopoulos, chef du Palais Royal Restaurant à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laura Andre-Boyet, institutrice d’astronautes française au sein de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) pour son livre “Open space” aux éditions Fayard; et Valeria Bruni – Tedeschi et Pio Marmaï pour le film “L’attachement” en salle le 19 février

