Ici Tout Commence spoiler : Maya dans de sales draps (vidéo épisode du 19 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Maya va se retrouver dans de sales draps la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, pour conserver sa place à l’institut Auguste Armand, Teyssier l’a mise au défi de composer seule le menu d’une dégustation organisée par Angèle pour valoriser les légumes de sa ferme…











Publicité





Maya n’a plus que quelques heures pour élaborer un menu et préserver sa place à l’Institut. Mais jusqu’à présent, elle n’est parvenue à absolument rien !… Consciente du danger, elle sent son exclusion de l’école se rapprocher.

Malik vient la voir et tente de lui apporter son soutien. Il s’apprête à l’aider quand Emmanuel Teyssier intervient et l’écarte immédiatement : Maya doit se débrouiller seule. Le temps s’écoule à une vitesse terrifiante, tandis que le chef observe avec satisfaction son anxiété grandissante !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Léonard tombe de haut ! (vidéo épisode du 18 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1115 du 19 février 2025, Teyssier recadre Maya et Malik

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.